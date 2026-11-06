Машина скорой помощи на летней резине слетела в кювет рядом с Карелией

Машина экстренной службы слетела с обледенелой трассы

Фото: паблик Госавтоинспекции Архангельской области

Машина скорой помощи попала в ДТП по соседству с Карелией – съехала в кювет и перевернулась в Архангельской области.

Дорожная авария произошла вечером в четверг, 6 ноября, на подъезде к аэропорту Архангельск от трассы М-8 «Холмогоры». По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «ГАЗ Соболь» потерял управление. В результате машина съехала с дороги.

В карете скорой помощи на носилках везли пациентку, 66-летнюю женщину. Ее госпитализировали с травмами. Водителю и двум другим пассажирам оказали медицинскую помощь.

Как рассказали автоинспекторы, машина скорой помощи была на летней резине.