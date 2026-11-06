Карельское управление автодорог заставили высадить лес

В Карелии после вмешательства природоохранной прокуратуры высадили 32 тысячи сеянцев сосны

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура ранее провела проверку исполнения лесного законодательства. установило, что в Кемском округе участок лесного фонда был переведен в земли иных категорий для эксплуатации автомобильной дороги. Но ответственное учреждение не провело обязательные лесовосстановительные работы.

Ситуация создавала угрозу утраты биологического разнообразия и полезных функций лесов. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием к КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» провести лесовосстановительные работы. Суд согласился с надзорным органом.

Ведомственное учреждение решение суда исполнило. В летне-осенний период 2026 года было высажено 32 тысячи сеянцев сосны на 13 гектарах в северных районах Карелии.