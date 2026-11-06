Корсакова могут принудительно доставить в суд по делу Любарского

В мессенджере появилась информация о жестком решении суда в отношении важного свидетеля по делу о коррупции

фото «Петрозаводск говорит»

Бывшего высокопоставленного чиновника из карельского правительства могут принудительно привести в суд по делу Владимира Любарского. Информация об этом появилась в одном из телеграм-каналов.

Бывший вице-премьер карельского правительства по вопросам здравоохранения Игорь Корсаков, уехавший в 2025 году из нашей республики и ставший советником гендиректора МНТК «Микрохирургия глаза», должен будет дать показания в Петрозаводском городском суде.

Судья Александр Мерков отказал в дистанционном допросе свидетеля по уголовному делу бывшего мэра Петрозаводска. По информации телеграм-канала «ВЧК Карелия», судья заявил об использовании мер принудительного привода Корсакова.

Ранее показания дал осужденный экс-депутат Виталий Красулин, который рассказал о помощи в продвижении ООО «Диетгрупп», передаче денег Любарскому, знакомстве с Корсаковым в бане и привлечении его в случае проблем.