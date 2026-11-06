В Карелии за гибель рабочего будут судить экскаваторщика

В суд ушло уголовное дело о нарушении промышленной безопасности в Приладожье

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В Питкярантском округе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, в октябре прошлого года во время горных работ с использованием экскаватора на производственном объекте обвиняемый не убедился в отсутствии людей в рабочей зоне и осуществил движение техники. В результате этих действий другой работник получил тяжелую травму, от которой скончался.

Обвиняемый вину в преступлении не признал.

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности направили в Питкярантский городской суд для рассмотрения по существу.