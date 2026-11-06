Мужчина умер после отдыха в баре с сестрой

В Красноярском крае тело местного жителя нашли в трансформаторной будке

Фото "Петрозаводск говорит"

В Красноярске мужчина погиб по дороге домой после отдыха в баре. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, горожанин отдыхал в увеселительном заведении с сестрой. Они вместе вышли оттуда, и в какой-то момент девушка потеряла мужчину. Местного жителя искали в течение недели и в итоге нашли в трансформаторной будке.

Отмечается, что смертью горожанина заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить, как и зачем погибший проник на закрытый объект.

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