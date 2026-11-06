В работе приложения Ozon банка произошел сбой

Сложности возникли у клиентов со входом в приложение и оплатой

Фото: скриншот сайта Detector404

Сегодня. 6 ноября, стало известно о перебоях в работе Ozon Банка и самого маркетплейса. Пользователи жалуются, что у них не получается зайти в приложение и авторизоваться.

По данным Detector404, пик жалоб на сбой в работе приложения пришелся на 11:50 мск. Больше всего сообщений о сбоях поступает из Санкт-Петербурга, Самарской, Новосибирской и Московской областей, а также из Москвы.

Клиенты сообщают, что банк «не работает». У некоторых не проходит оплата и не загружается платежная форма. Приложение не открывается и через биометрию.

В компании подтвердили сбой и заверили, что специалисты уже устраняют проблему.



