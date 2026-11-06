Стихия срывает крыши и крушит все на своем пути в российских регионах

Мощный ураган обрушился на Урал

Фото: стопкадр видео Shot

Ураганный ветер накрыл Свердловскую и Челябинскую области. Ветер срывает крыши и валит деревья. Из-за обрывов линий электропередачи люди остались без света. О жутких последствиях сообщает канал Shot.

Буря на Урале в регионах бушует, сопровождаясь дождём и снегом, порывы ветра достигают 27 метров в секунду.

Так, в свердловском посёлке Пышма ветер сорвал около тысячи «квадратов» кровли школы. Обломки рухнули во внутренний двор прямо во время занятий, к счастью, никто не пострадал. В Сухом Логу так же «отлетела» крыша техникума. В Каменске-Уральском без крови остался жилой дом.

В самом центре Екатеринбурга дерево рухнуло на припаркованную машину, на уличной ярмарке ветер раскидал киоски. Досталось от стихии и станции метро, и железнодорожному вокзалу там тоже разрушения и снесенная крыша.

В Челябинске спасателям поступила 21 заявка из-за разрушительных капризов непогоды. Коммунальщики распиливали и вывозили деревья, а энергетики чинили повреждённые ЛЭП. Без света остались несколько населённых пунктов. На участке трассы М5 ограничили движение автобусов, маршруток и грузовиков, уточняет источник.