В России ударил первый мороз в -40 градусов

Синоптики фиксируют рост сугробов и усиление морозов в Сибири и Дальнем Востоке

фото «Петрозаводск говорит»

Хотя осень в Карелии еще не сдается, в некоторых российских регионах уже намело полутораметровые сугробы и ударили морозы. Первые «сорокаградусники» зафиксированы в Якутии. В Оймяконе, на полюсе холода, температура воздуха сегодня впервые в этом сезоне опустилась до минус 40 градусов, сообщает РГ со ссылкой на специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

Грядущие ночи в Якутии также будут холодными – до -38, -42 градусов, затем мороз немного ослабнет.

В Сибири и Дальнем Востоке растут сугробы. По данным на утро 6 ноября, высота сугробов на юге Красноярского края составляет 145 сантиметров.