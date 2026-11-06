Карелия наращивает добычу рыбы и объемы переработки

Предприятия увеличили производство товарной форели в этом году

изображение сгенерировано Алисой AI

За девять месяцев 2026 года карельские предприятия добыли 81,7 тыс. тонн рыбы – это 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Карелии вырастили более 33 тыс. тонн товарной форели, что на 20% выше показателя прошлого года, сообщили региональные власти.

Объем производства переработанной и консервированной рыбной продукции достиг 75,6 тыс. тонн - в 1,6 раз больше прошлогодних показателей.

Перспективным направлением становится освоение водорослей. В Белом море добывают ламинарию и фукусы. В 2026 году промысел водорослей вели 23 пользователя. Общий объем добычи составил 1,6 тыс. тонн - примерно на уровне прошлого года.

«Петрозаводск говорит» ранее писал о морской «диете» для быков.