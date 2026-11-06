Жительница Карелии создает книги из природных материалов

Мастерица из Карелии создает книги из листьев и коры

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В умелых руках даже обычная ветка дерева превращается в шедевр. То же можно сказать и о способностях жительницы Карелии Инны Федотовой. Из листьев и коры она создает книги. За счет разнообразия цветов, форм и текстур каждый раз получается уникальная работа.

В оформлении книги мастерица использует листья дуба, ландыша и талаш - обёрток кукурузных початков.

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Сначала формируется каркас, потом каждому листку находится свое место. Дополняют «издание» шнур и винтажная ручка с шёлковой кистью. В центральной части книги размещается букет из живых или сухих цветов. На все про все уходит три дня, уточнили в паблике Пряжинского лесничества.

Наша землячка также создает панно и гобелены из трав и цветов.