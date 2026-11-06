Российский турист сходил в хаммам и умер

В Турции устанавливаются обстоятельства смерти 45-летнего россиянина

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В Турции 45-летний российский турист умер после посещения хаммама. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, россиянин отдыхал в Аланье. Во время посещения хаммама в гостинице мужчина почувствовал себя нехорошо. На место прибыли медики, которые госпитализировали нашего земляка. Однако спасти туриста у врачей не получилось.

Отмечается, что у умершего остались жена и семилетняя дочь. Тело было доставлено на судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось о том, что 29-летний житель Санкт-Петербурга погиб на отдыхе в Таиланде.