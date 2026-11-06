Держателям карты ЕКП «Карельская» доступен кешбэк

Узнали, как вернуть часть стоимости билетов на маршрутах «Карелавтотранса».

Фото: Петрозаводск говорит

В Карелии держателям единой карты жителя «Карельская» доступен кешбэк 5% от стоимости билета при оплате проезда на пригородных и междугородних маршрутах «Карелавтотранса».

Кешбэк начисляется за каждую поездку, акция распространяется на все типы карт ЕКП. Чтобы получить возврат, оплату нужно провести в салоне автобуса непосредственно картой либо через приложение «Mir Pay». При использовании Системы быстрых платежей (СБП) кешбэк не предусмотрен.

Перечень маршрутов, участвующих в программе, размещён на сайте avokzal.karelia.ru.

Срок проведения акции: с 4 ноября по 4 декабря 2026 года. Подробнее об условиях акции – по ссылке.