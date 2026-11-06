Определены точки продажи новогодних елок в Петрозаводске

Елки будут продавать зимой в разных районах карельской столицы

Фото "Петрозаводск говорит"

Мэрия Петрозаводска определила семь точек продаж новогодних елок в городе. Объявлен аукцион на право разместить там свой товар, сообщает пресс-служба администрации карельской столицы.

Так, торговля елками будет разрешена по следующим адресам: у дома №29 на улице Антикайнена, возле дома №4 на улице Маршала Мерецкова, у дома №40 на проспекте Александра Невского, у дома №20 на Октябрьском проспекте, у дома №53 на Октябрьском проспекте, у дома №47 на улице Чапаева, вблизи дома №10 на улице Генерала Фролова.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 4 декабря, отметили в мэрии.

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