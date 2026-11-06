Участники СВО могут пройти комплексное медицинское обследование

Каждую среду в поликлинике Госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске будет работать бригада медицинских специалистов.

Фото: Центр управления регионом Республики Карелия

В Карелии стартовал проект «С заботой о СВОих», сообщили в Минздраве республики. Он даёт возможность участникам спецоперации и их близким пройти расширенное медицинское обследование.

Приём организуют каждую среду с 10:00 до 15:00 в поликлинике Госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске (ул. Куйбышева, 8). Там будет дежурить бригада специалистов из разных медучреждений.

В рамках обследования участникам и членам их семей доступны лабораторные анализы, скрининги и ряд диагностических процедур — в том числе биоимпедансометрия и исследование на кардиовизоре. Также можно будет получить консультации кардиолога, сурдолога, хирурга, психолога, психиатра и других врачей.

Первые приёмы в рамках проекта пройдут 11 ноября.