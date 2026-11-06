Педиатр назвала простой способ укрепить иммунитет

Стало известно осеннее меню для защиты детей от простуд

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Когда ребенок здоров, родители счастливы. В сезон простуд начинается особенно активная борьба за здоровье детей. Многие мамы и папы ищут заветный продукт, который укрепит иммунитет ребенка так, что никакие вирусы ему будут не страшны. По словам врача-педиатра Полины Аржуткиной, доказательной медицине такой «волшебник» неизвестен.

Врач рекомендовала родителям обеспечить ребенку разнообразное питание, которое позволит иммунной системе нормально функционировать.

«Работает не отдельный продукт, а разнообразие. Чем больше цветов на тарелке (оранжевый, зелёный, фиолетовый), тем шире спектр витаминов и микроэлементов получает ребёнок»,

— объяснила педиатр в беседе с Life.ru

Аржуткина посоветовала включить осенью в рацион ребенка сезонные овощи, фрукты и сухофрукты: тыкву, морковь, батат, капусту, свеклу, репу, яблоки, груши, сезонные ягоды, орехи, тыквенные семечки.

Кроме того, следует давать детям крупы и бобовые – они богаты клетчаткой, шиповник и квашеная капуста обеспечат организм юных россиян витамином С.