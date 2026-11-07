Аномально теплая погода установится в Карелии

Синоптики рассказали о погоде в республике в выходные и на следующей неделе

Фото "Петрозаводск говорит"

В Гидрометцентре Карелии рассказали о том, какая погода ждет жителей республики в выходные дни и на следующей неделе. Прогноз опубликован в официальном паблике учреждения в соцсети.

По данным синоптиков, вплоть до середины следующей недели погоду в Карелии будут определять южные периферии североатлантических циклонов. Ожидается комфортная для ноября погода. Температурный фон превысит норму на 2-4 градуса. По ночам будет около нуля, а днем - до +6 градусов. Несмотря на облачность особых осадков не должно быть. Единственный минус - сохранится умеренный ветер западных направлений.

Со второй половины следующей недели циклоническая активность усилится. Практически до конца второй декады месяца циклоны будут заносить в республику осадки смешанного типа различной интенсивности. Однако температура по-прежнему будет держаться выше нормы везде, кроме северных территорий.

Ранее сообщалось о том, что сборщики ягод в Карелии остались без привычного пункта приема.