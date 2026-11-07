Холодно, скользко и промозгло будет сегодня в Карелии

Обычная ноябрьская погода ожидается в субботу в республике

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 7 ноября, в Карелии будет облачно с прояснениями. О погоде в первый выходной рассказали специалисты регионального гидрометцентра.

Местами, преимущественно по восточным районам республики, ожидаются небольшой снег, мокрый снег, днем с дождем. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер подует северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -1, +4.

Облачная с прояснениями погода будет и в Петрозаводске. Возможны слабые осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, западный умеренный. Будет холодно: 0, +2. Атмосферное давление будет ночью расти, днем понижаться.

По информации российского гидрометцентра, сегодня в Калевале +2,

в Кеми +3,

в Сегеже +2,

в Кондопоге +3,

в Медвежьегорске +3,

в Сортавале +4,

в Суоярви +2,

в Олонце +4,

в Пудоже +2.