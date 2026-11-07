Холодно, скользко и промозгло будет сегодня в Карелии

Сегодня, 7 ноября, в Карелии будет облачно с прояснениями. О погоде в первый выходной рассказали специалисты регионального гидрометцентра.
Местами, преимущественно по восточным районам республики, ожидаются небольшой снег, мокрый снег, днем с дождем. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер подует северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -1, +4.
Облачная с прояснениями погода будет и в Петрозаводске. Возможны слабые осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, западный умеренный. Будет холодно: 0, +2. Атмосферное давление будет ночью расти, днем понижаться.
По информации российского гидрометцентра, сегодня в Калевале +2,
в Кеми +3,
в Сегеже +2,
в Кондопоге +3,
в Медвежьегорске +3,
в Сортавале +4,
в Суоярви +2,
в Олонце +4,
в Пудоже +2.