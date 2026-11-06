В карельском городе рядом с контейнером образовалась куча добра

В Пудоже никому не пригодилось ценное удобрение

Фото: сообщество «Подслушано в Пудоже. Карелия»

В Пудоже у мусорных баков на улице Пушкинской была обнаружена внушительная куча удобрения. Эта информация была опубликована в популярном городском сообществе «Подслушано в Пудоже. Карелия», где вызвала бурную реакцию. Пользователи соцсетей выражают свое возмущение тем, что люди, вместо того чтобы утилизировать отходы должным образом, загрязняют общественные места.

«Только навоза нам и не хватало у мусорных контейнеров!» – такой комментарий отражает общее настроение негодования.

Одна из подписчиц, Татьяна Оноприенко, эмоционально высказалась по этому поводу: «Дошло уже до сена, то траву и листья выкидывали, а теперь уже и сено. Кто выкинул это сено, самого замотать в стог и поставить у помойки».

Опытные садоводы знают, что сено является ценным органическим материалом. При правильной переработке оно может стать основой для получения высококачественного удобрения, способствующего росту растений и улучшению плодородия почвы. Однако в данном случае этот ценный ресурс оказался просто выброшенным, став источником загрязнения и причиной недовольства горожан.