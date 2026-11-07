Талант из Карелии покоряет телеэкраны

Житель Пряжинского района стал гостем популярного телевизионного шоу

Фото: Серафим Кукушкин

Жители Пряжинского района с нетерпением ждут эфира популярного песенного шоу, где зрители смогут увидеть своего земляка Серафима Кукушкина. Молодой человек из Пряжи стал участником программы Андрея Малахова «Песни от всей души» (12+), что уже вызвало большой интерес и гордость односельчан.

Музыкальный путь Серафима начался в Пряжинской национальной детской школе искусств, где он посвятил музыке десять лет своей жизни, но любовь к пению появилась еще раньше, с самого раннего детства, когда он начал петь в церковном хоре храма в Пряже.

«Большое предпочтение отдаю опере и камерной музыке, однако имею в репертуаре и эстрадные произведения», – рассказал Серафим.

Он вырос в многодетной семье священника отца Константина Кукушкина, который служит настоятелем храма в поселке Пряжа. Семейные ценности и духовное воспитание, несомненно, оказали влияние на становление молодого артиста.

Новость о том, что Серафим появится на федеральном канале, мгновенно разлетелась среди его друзей и знакомых. Жители Пряжинского района с нетерпением ждут 8 ноября, чтобы в 17:30 увидеть выступление своего талантливого земляка в эфире программы «Песни от всей души» (12+).