Команда «Динамо-Карелия» сыграла матч с 12 голами

Динамовцы из Кондопоги уступили в Калуге

Фото: МХК "Динамо-Карелия"

В пятницу, 6 ноября, команда «Динамо-Карелия» провела свой очередной матч регулярного чемпионата РХЛ. В Калуге кондопожане встречались с местными «Калужскими Ракетами».

Как и днем ранее, победа осталась за хозяевами. Однако на этот раз гостям удалось навязать борьбу. Итоговый счет - 4:8 не в нашу пользу. У динамовцев дубль сделал Кирилл Урбонас, по шайбе забросили Платон Бирюков и Георгий Босамыкин.

Команда отправляется в Брянск, где 9 и 10 ноября проведет два поединка против одноименного местного коллектива, а затем вернется домой.