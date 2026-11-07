Куда сходить в выходные – одному, с детьми, всей семьей

Все точки духовного роста – в одной подборке

Фото: ИИ Алиса

Куда сходить в выходные, каждый решает сам. Мы никому не навязываем свой выбор. Просто напоминаем, что расти над собой никому не рано и никогда не поздно. Каждый средний гражданин, даже очень ленивый, и даже умеренно пьющий, все же может достичь некоторых высот духа, если воспользуется нашей подборкой основных событий на культурных площадках Петрозаводска. Тут, как всегда, много интересного и полезного как для взрослых, так и для детей.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР в субботу утром покажет вашим детям «Теремок» (0+). А если вам не хватит драмы в «Теремке», то в воскресенье вечером вы можете прийти сюда уже без детей – будут давать «Паяцев» Леонкавалло (16+). В этой опере драмы как раз хоть отбавляй.

Четверо мужчин и одна женщина – таков гендерный расклад в «Паяцах». Более того, все четверо мужчин так или иначе претендуют на единственную героиню: один – понарошку, трое – всерьез. Ревнивый муж, пылкий любовник, отвергнутый поклонник... На поверку оказывается, что никакой чистой любви нет, а есть клубок раскаленных эмоций, куда вместе с любовью вплетены гордость, ревность, похоть и страх одиночества.

Насколько «паясничанье» свойственно любому человеку? Где истинное лицо человека, а где – его социальная маска? В опере Леонкавалло нет морали «от автора», зато есть гениальная музыка!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР в субботу и в воскресенье вечером порадует постановкой «Сирано де Бержерак» (16+).

А в воскресенье в 12.00 малая сцена театра будет ждать вас и с детьми на спектакль «Сын-медведь» (6+). Про медведей сейчас – актуально.

И, конечно, дети потянут вас в ТЕАТР КУКОЛ, где в субботу и воскресенье будут давать «Буратино» (6+). В субботу в 15.00, а в воскресенье – в 11.00 и 15.00. Взрослые за компанию тоже могут заново задуматься над историей деревянного мальчика, не изуродованного интеллектом и не отягощенного муками совести, который не желал ни учиться, ни работать и попал сначала в балаган, а потом в лапы мошенников, но чудом выпутался изо всех невзгод, причем его финансовые потери составили всего четыре сольдо, что по курсу того времени равнялось 48 динариям.

В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ до 22 ноября продолжается выставка «В образах Петербурга из коллекции Музея искусства Санкт-Петербурга (0+).

Здесь также открыта новая экспозиция «Лео Ланкинен. 100 лет» (0+).

А знаете ли вы, что именно Лео Ланкинен стал зачинателем в Карелии станковой скульптуры, точнее, скульптурного портрета? А еще он был скульптором-монументалистом, театральным художником и пейзажистом.

Одной из самых ярких работ Лео Ланкинена стала монументальная скульптура «Крест скорби», установленная на месте боев Советско-финляндской войны 1939–1940 годов в «Долине героев» под Питкярантой.

На юбилейной выставке представлены 11 скульптурных портретов рабочих, артистов, африканской студентки, карельской девушки, скульптурные портреты друзей Ланкинена. Здесь же можно увидеть живописные и театральные работы Лео Фомича, его портрет, написанный Валентином Чекмасовым, некоторые эскизы и модели монументов, в частности, поклонного креста и скульптуры «Медведи», подаренной американскому побратиму Петрозаводска — Дулуту, а также работы, оставшиеся только в проектах.

Идем и смотрим!

Воскресенье – последний день, когда можно посмотреть выставку «Сокровища Ярославля» (6+) в Презентационно-выставочном центре МУЗЕЯ «КИЖИ».

Кроме того, до 20 ноября здесь продолжится выставка «Где живут герои Пушкина» (6+).

В Фондохранилище музея до 9 ноября можно посмотреть «Древнее графитти» (6+) и до 13 ноября – «Красовитое Заонежье» (6+).

Детский музейный центр на ул. Федосовой приглашает на выставку «Сказки и сказочники» (0+).

ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ в выходные откроет двери любителям графики: здесь работает выставка «Простые вещи» (0+). Илья Инюткин, Игорь Котуков, Илья Растатурин.

ДОМ РЕМЕСЕЛ в дополнение к постоянной экспозиции «Мифы и легенды Анатолия Титова» (0+) по 7 ноября показывает еще выставку декоративно-прикладного искусства Михаил Михалкин. «Мои истории» (0+). Успеете, если поторопитесь.

А в НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ в воскресенье – последний день выставки «Нам 155! Коллекции+» (6+). Также здесь продолжается экспозиция «Птичьи секреты» (0+)

И, наконец, в ДОМЕ КУКЛЫ ТАТЬЯНЫ КАЛИНИНОЙ в субботу еще можно увидеть Персональную выставку Ильи Падчина (0+), которая потом будет уже недоступна.

Хорошо, что есть мы, которые вам обо всем этом напомнили! Хороших выходных!