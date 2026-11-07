Микроавтобус перевернулся на юге Карелии

Спасатели работали на месте ДТП в Лахденпохском округе

Фото: Алиса ИИ

В пятницу, 6 ноября, в 15:56 на пульт дежурного поступил сигнал о ДТП в Лахденпохском округе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным источника, в поселке Отсанлахти вылетел с дороги и перевернулся грузовой микроавтобус. На место выехали спасатели. Они помогли ликвидировать последствия аварии. В результате происшествия пострадал один человек, ему была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что в Петрозаводске перенесли остановку общественного транспорта у железнодорожного вокзала.