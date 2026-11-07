Стало известно, сколько граждан Финляндии въехали в Россию в этом году

Чуть более четырех тысяч финнов пересекли российскую границу за девять месяцев

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Около 4,1 тысячи граждан Финляндии въехали в Россию за первые девять месяцев 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Отмечается, что въездной поток финнов в Россию сократился за год на 10%. Российскую границу пересекли 4105 граждан Суоми против 4572 годом ранее.

Большинство граждан Финляндии пересекли границу в пешем порядке - 1801 человек. На автомобиле въехали 1594 человека. Самолет использовали 703 гражданина Финляндии, водный транспорт - пятеро, железнодорожный - двое.

Самые распространенные цели приезда финнов в Россию - частная, деловая и туристическая. Несколько десятков человек прибыли с целью работы или учебы в нашей стране.

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