Пожар полыхал ночью в дачном кооперативе под Петрозаводском

Пожарные Прионежского района были подняты по тревоге 7 ноября

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Сегодня, 7 ноября, в 00:35 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в Прионежском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место отправились две единицы техники и семеро специалистов. Выяснилось, что в СНТ «Проектор», входящем в состав Деревянского сельского поселения, произошел пожар на открытой территории. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Что именно горело, не уточняется. Совместными усилиями спасатели справились с огнем. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что микроавтобус перевернулся на дороге в Лахденпохском округе.