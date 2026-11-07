Финляндия может создать новые линии обороны на границе с Россией

Противотанковые рвы могут появиться вблизи финляндско-российской границы

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Финляндия изучает возможность создания протовотанковых укреплений на границе с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Оно ссылается на командующего армией Суоми генерал-лейтенанта Паси Вялимяки.

Как рассказал военный, с помощью противотанковых заграждений Финляндия хочет усилить защиту своих рубежей. Отмечается, что речь идет о противотанковых рвах и укреплениях. Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято - такие линии обороны предстоит проверить на пригодность в климатических условиях Финляндии.

Ранее сообщалось о том, что за девять месяцев 2026 года в Россию въехали чуть более четырех тысяч граждан Суоми.