Три человека сгорели заживо в дачном доме

На Камчатке устанавливаются обстоятельства гибели людей на пожаре

Фото "Петрозаводск говорит"

В Камчатском крае три человека погибли на пожаре в дачном доме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла 7 ноября в СНТ «Орбита». При тушении загоревшегося дома были найдены три трупа, предположительно, это мужчина и две женщины. Еще одного мужчину спасли - он госпитализирован.

По факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам возбуждено уголовное дело. Следователи выехали на место ЧП. Будут назначены экспертизы для установления причин смерти людей и причины возгорания.

Ранее сообщалось о том, что огонь полыхал ночью в дачном кооперативе под Петрозаводском.