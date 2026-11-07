Загадочный вирус косит россиян на популярном курорте

Российские туристы массово болеют во Вьетнаме

Фото "Петрозаводск говорит"

Вспышка неизвестного заболевания зафиксирована среди российских туристов на популярном курорте Нячанг во Вьетнаме. Об этом пишет Life.ru.

По информации издания, среди заболевших много детей. Туристы жалуются на жар, сильную головную боль и кашель. У некоторых пациентов есть насморк. Одна россиянка рассказала, что врачи не смогли установить, чем она болеет, даже после компьютерной томографии. При этом женщину уже три недели мучает сильный кашель.

Местные медики говорят про «гуляющий вирус гриппа», но точного диагноза пациентам не ставят.

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса активно распространяется по миру. Названа его отличительная особенность.