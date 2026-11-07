Синоптики не ждут осадков в Карелии в воскресенье

До 6 градусов прогреется воздух в республике 8 ноября

Фото "Петрозаводск говорит"

Завтра, 8 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +2,+4°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на востоке местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2,+3°С, днем +1,+6°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +1+4, облачно.

В Сегеже +1+3, пасмурно, без существенных осадков.

В Сортавале +3+5, пасмурно.

Ожидается слабая геомагнитная буря.