Российские фигуристы выиграли первый крупный старт за пять лет

Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на этапе Гран-при в Китае

Фото: Алиса ИИ

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов взяли золото на этапе Гран-при ISU в китайском Шэньчжэне. Они выступали в турнире пар.

По итогам двух видов программы наши соотечественники набрали 209,84 балла. Они опередили дуэты из Грузии и Японии, которые заняли второе и третье места соответственно.

Эта победа стала первой для российских фигуристов на этапах Гран-при ISU с осени 2021 года. В феврале 2022 года все россияне были отстранены от турниров и получили возможность вернуться только этой осенью.

На этом же этапе Гран-при в Китае россиянка Александра Игнатова (Трусова) заняла второе место и завоевала серебряную медаль.

Ранее сообщалось о том, что хоккейная команда «Динамо-Карелия» забросила четыре шайбы в матче чемпионата РХЛ, но все равно проиграла.