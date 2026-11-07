Ипотечные кредиты без господдержки укрепляют позиции на рынке

Основная активность заёмщиков сейчас сосредоточена на вторичном рынке, а снижение ключевой ставки поддерживает спрос

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В октябре доля рыночной ипотеки – кредитов без государственного субсидирования – в выдачах банков продолжила расти. По данным ВТБ, она выросла до 52% против 38% месяцем ранее, а объём таких выдач составил 14,8 млрд рублей.

Тенденция к увеличению доли рыночной ипотеки прослеживается уже несколько месяцев: порог в 50% был преодолён ещё в июле. Ускорению тренда способствовала корректировка условий «семейной ипотеки».

По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, рыночная ипотека сохранит лидирующие позиции в структуре выдач до конца года.

Снижение ключевой ставки и постепенная реализация отложенного спроса будут поддерживать интерес заёмщиков к кредитам без господдержки. Основная активность клиентов сосредоточена на вторичном рынке жилья,

— сообщил Сергей Бабин.

По оценкам банка, по итогам 2026 года объём выдач рыночной ипотеки в России приблизится к 2,1 трлн рублей. Это в 2,2 раза выше результата прошлого года и на 25% меньше объёма выдач по государственным программам.