Ипотечные кредиты без господдержки укрепляют позиции на рынке

В октябре доля рыночной ипотеки – кредитов без государственного субсидирования – в выдачах банков продолжила расти. По данным ВТБ, она выросла до 52% против 38% месяцем ранее, а объём таких выдач составил 14,8 млрд рублей.
Тенденция к увеличению доли рыночной ипотеки прослеживается уже несколько месяцев: порог в 50% был преодолён ещё в июле. Ускорению тренда способствовала корректировка условий «семейной ипотеки».
По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, рыночная ипотека сохранит лидирующие позиции в структуре выдач до конца года.
Снижение ключевой ставки и постепенная реализация отложенного спроса будут поддерживать интерес заёмщиков к кредитам без господдержки. Основная активность клиентов сосредоточена на вторичном рынке жилья,
— сообщил Сергей Бабин.
По оценкам банка, по итогам 2026 года объём выдач рыночной ипотеки в России приблизится к 2,1 трлн рублей. Это в 2,2 раза выше результата прошлого года и на 25% меньше объёма выдач по государственным программам.