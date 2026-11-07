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7 ноября 2026
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Происшествия

Полиция ищет лихача, проехавшего по пешеходной аллее в Петрозаводске

Стражи порядка просят горожан помочь в поисках нарушителя ПДД
Нарушитель на аллее
Фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет водителя, устроившего опасный заезд в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГАИ, вечером 6 ноября неустановленный водитель проехался на легковом автомобиле по Нойбранденбургской аллее, которая является пешеходной. Тем самым он подверг опасности жизни и здоровье пешеходов, грубо нарушив правила дорожного движения.

В ГАИ попросили очевидцев, запомнивших номер автомобиля нарушителя, связаться с полицией.

Ранее сообщалось о том, что микроавтобус перевернулся на юге Карелии.

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