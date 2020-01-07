В Петрозаводске решили проблему отопления для целого микрорайона

В районе Южной промзоны Петрозаводска ровно 20 лет назад состоялась торжественная сварка первых труб газопровода, который должен был привести природный газ к заводу «Авангард». Жителям обещали, что всего лишь спустя один год жители Ключевой забудут о проблемах с отоплением, а спустя два года — о проблемах с газом на кухнях. Тогда нитка газопровода протянулась до завода «Авангард» на 3 километра 600 метров. Из них один километр собрался строить «Карелтрансгаз», а остальное сам завод, который уже к следующему отопительному сезону должен был получить доступ к дешевому топливу. А стало быть ожидалось, что произойдет и снижение коммунального тарифа для жителей домов на Ключевой, которые отапливались котельной предприятия. И если на заводской котельной случалась какая-нибудь поломка, то страдало не только производство, но и весь микрорайон города. Да и для завода приход природного газа должен был сказаться на уменьшении себестоимости продукции.

Газораспределительную станцию, согласно подписанному в конце 1999 года в Петрозаводске соглашению, взялся оборудовать «Лентрансгаз». Все понимали важность происходящего и готовы были приложить максимум усилий для воплощения проекта в жизнь. Генеральный директор компании «Карелтрансгаз» Владимир Лай отметил: «Первый километр довольно в сжатые сроки будет сделан. Рядом со мной главный подрядчик стоит, кивает. Сзади нас газораспределительная станция, коробка ее, и к маю где-то или к июню она должна быть начинена техническим оборудованием».

Далее предполагалось, что после подключения завода начнется и газификация коммунальных сетей, и природный газ проникнет на кухни и в водогрейные колонки жителей южной окраины столицы Карелии. Пока этот самый первый стык выглядел довольно странно: две трубы, которые просто сварены посередине, но никуда не ведут — ни в одну, ни в другую сторону. Но на самом деле это, действительно, было начало, потому что рядом находился сам газопровод, который закрыт, а рядом находилось здание распределительной станции, в которой давление газа будет сокращаться в шесть раз и после этого он будет попадать в ту самую сваренную трубу, и по ней идти на завод. И если все получится, как утверждала городская администрация, то с 2001 года жители Ключевой забудут, что такое проблемы с бытовым газом на кухнях. А на заводе забудут, что такое проблемы с поставками мазута и отоплением своего микрорайона. Так и вышло!

Петрозаводск ровно 20 лет назад огласился радостными криками. Поклонники и просто прохожие приветствовали своих кумиров. На выходные в Петрозаводск приезжали ведущие питерского радио-Модерн Геннадий Бачинский и Сергей Стиллавин, известные по их шоу «Два в одном». В одном из центральных магазинов города они устроили «раздачу слонов». Тогда у радио-диджеев не было принято светиться на телевизионных экранах, и поэтому многие лицезрели их воочию впервые. И надо отметить, тяжело было слышать от каких-то чужих мужиков до боли родной радио-голос. Поэтому сие непривычное сочетание незнакомого лица и любимой интонации повергло многих в шок. И поначалу зрители неохотно отдавались во власть обаяния Стиллавина и Бачинского. Впрочем, их своеобразный юмор постепенно начала доходить, и публика растаяла. Находились они в магазине джинсовой одежды на улице Дзержинского: «Мы сюда пришли продавать. Родину продаем, что вы там стоите, идите сюда, по дешевке». Кроме «родины», ведущие с Модерна продавали утром водку, а днем джинсы, обещая 700% скидки, раздавая свои автографы и подарки. Причем, мерить обновы приходилось при большом стечении народа и под бдительным оком телекамер, отгородившись от публики лишь самими ди-джеями. Те же, кто оказался посмелее и пришел не только поглазеть на питерских знаменитостей, но и действительно прикупить модную одежку, были щедро вознаграждены. А Серя и Боча (так ласково называли они друг друга) по радио сообщили, что в Петрозаводске у нас классно, а девчонки у нас красивые. Впрочем, как и везде, где побывали со своими шоу эти веселые парни.

Таким было 7 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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