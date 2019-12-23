Власти Карелии пообещали исполнить заветную мечту петрозаводчан

Власти Карелии пообещали еще ровно 20 лет назад, что через два года петрозаводчане забудут, что такое — проблемы с газом. В 1999 году появилась надежда, что на их кухни придет природный газ. Это было предусмотрено соглашением, которое было подписано между правительством республики, администрацией города и предприятием Лентрансгаз.

«Обстоятельства в стране подстегнули правительство Карелии, и в первую очередь городскую власть, обратить внимание на эту проблему более пристально», сообщил на заседании тогдашний глава правительства Сергей Катанандов. Осенью во время топливного кризиса жители Карелии почувствовали, что без перевода домов на природный газ проблем с газоснабжением не решить. Приезд представителей дочернего предприятия Газпрома — Лентрансгаза, по мнению руководителей нашей республики, был способен коренным образом изменить ситуацию.

Соглашение, которое было подписано, предполагало перевод на природный газ котельных завода «Авангард» и подключение жилого сектора Петрозаводска. Программа была рассчитана на два года. В дальнейшем Лентрансгаз планировал перевести на более доступное топливо всю республику. «Мощности газопровода, который мы проложили, хватает для газификации не только самого Петрозаводска и всех его промышленных объектов, но и для всей республики, включая города. Чтобы все население наше, все 147 миллионов, имело шанс утром сварить чай на газовой плите, нам в принципе газа-то много и не надо», - рисовал радужные картины С.Г.Сердюков, генеральный директор «Лентрансгаз».

Немного — это приблизительно на республику 800 миллионов кубометров природного газа в год. Помимо того, что простые квартиросъемщики смогут ощутить на себе всю прелесть бесперебойной подачи дешевого топлива, еще и предприятия смогут выпускать свою продукцию с меньшими затратами — загадывали в правительстве: «Приход природного газа в Кондопогу — это новая технология производства бумаги, это удешевление продукции. А вот приход природного газа в квартиры — это на долгие годы стабильный тариф». Акционерное общество Лентрансгаз сотрудничало со многими регионами. И, к сожалению, не всегда успешно. Зачастую в областях и районах, в которых между властями всех уровней не сложились нормальные рабочие отношения, программы Газпрома надолго откладывались. «Мы остро чувствуем те регионы, в которых исполнительная и законодательная власть работают в унисон. Мы рады, что сегодня у нас есть взаимопонимание не только с конкретным лидером — в данном случае Сергеем Катанандовым, а и с председателем Законодательного собрания, с Верхней палатой, с Нижней палатой, с мэром города», - отметил Сердюков. Появление данного соглашения стало возможным после ряда встреч, проведенным членом Совета Федерации Валентиной Пивненко с председателем РАО «Газпром» Рэмом Вяхиревым. Переход квартир Петрозаводска на природный газ должен был по идее окупиться через пять лет. Нам всем обещали, что с этого момента горожане будут оплачивать только стоимость самого газа, а не его доставку, что сразу почувствуют на своем кармане. На тот момент в Петрозаводске к природному газу был подключен целый ОДИН дом. Вы спустя 20 лет почувствовали на своем кармане заботу правительства?

Если появление природного газа — дело пусть ближайшего, но будущего, рассказывали журналисты в декабре 1999 года, то чистая вода появилась в городе прямо в тот самый день (правда, как мы знаем, потом еще много лет приходилось работать над тем, чтобы она стала еще чище). На предприятии «Водоканал» произошел пуск в эксплуатацию резервуара-усреднителя промывных вод. Говоря проще, это означало, что первый этап перевода города на чистую воду завершен. И петрозаводчане вздохнули спокойнее. Ведь открывая водопроводные краны, получая желтую с неприятным запахом воду, жители нашего города вряд ли помнили, что живут они на берегу самого известного водоема, имеющего огромный запас чистой воды Европы. «Она по химическому составу вполне пригодна.

Но мы все знаем, что с ней происходит после того, как она пройдет через станцию ТЭЦ и попадает, особенно зимой, в наши краны, в наши квартиры», - сказал Сергей Катанандов. Самая высокая степень цветности воды была зафиксирована зимой 1998 года. Понимая, что к следующему сезону она только ухудшится, власти города и «Водоканала» клятвенно обещали закончить строительство резервуара-усреднителя до 2000 года. И этот объект был торжественно сдан в эксплуатацию. После этого гости и строители приступили к водным процедурам. Дегустация воды прошла успешно. Это, конечно, не значило, что все жители начали пить воду прямо из-под крана, но вода, по мнению специалистов, стала гораздо чище. А завершение строительства резервуара позволило проводить реагентную обработку воды на уже существующих конструкциях. «Тем самым мы завершаем первый очень серьезный этап, в целом перевода города Петрозаводска на чистую воду. Надо сделать так, чтобы в городе была вода, соответствующая всем ГОСТам», - сказал Демин.

Начала реализации проекта «Чистая вода» ожидали с 1995 года, хотя необходимость в очистке воды ощущалась уже за 25 лет до этого. Очистные сооружения построены были у нас в конце 70-х. Если в ближайшее время их не заменить, новой нагрузки они вскоре не выдержат, ну а госстандарты вновь станут недосягаемы — понимали эксперты. Поэтому следующим этапом была назначена реконструкция блока фильтров, который стоял на территории «Водоканала», как памятник строительства вот уже не один десяток лет. И хотя о переносе водозабора в Онежской губе никто не заикался, власти все же надеялись со временем вывести город на чистую воду.

Таким было 23 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 1999 году?

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Фото: usamagazine.ru