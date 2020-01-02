Депутаты и министры Карелии спорили и критиковали правительство РФ

Депутаты и чиновники Карелии так спорили, что удивительно, как в ход не пошло что-нибудь покрепче слов. Это было на совещании согласительной комиссии по проекту бюджета, где участники пыталась найти компромисс по одному из ключевых вопросов. Было это ровно 20 лет назад.

За несколько заседаний согласительной комиссии удалось достичь консенсуса по почти всем основным вопросам. Однако, главный предмет разногласия — размер фонда поддержки территорий из республиканского бюджета, остался камнем преткновения. После того, как правительство согласилось сократить налоги в ряде отраслей (в том числе в лесной), и таким образом несколько сократить размер доходной части без увеличения дефицита, дать районам дополнительную дотацию, очевидно, было невозможно. В общем, делить дырявое одеяло — занятие непростое и довольно нервное.

«Если вы возьмете и от моего бюджета отрежете часть на свою финансовую помощь, я тогда не смогу содержать дома-интернаты», - горячо возражал оппонентам из районов министр соцзащиты РК Николай Черненко. Депутат Владимир Степанов в ответ был резок: «Мы должны все раскопать! Нужны ли милиционеру четыре пары сапог, нужно ли мэрам Костомукши и Кондопоги по четыре ручки в кармане. Может, одной хватит ручки?! Предложения такие у мэров есть. Извините за резкость. Это потому что вы в наш адрес камушки кидаете». Кроме того, те территории, где есть крупные, хорошо работающие предприятия, например, Кондопога, вызывали у более бедных соседей вполне понятную зависть и даже вполне справедливое непонимание:

«Почему в Кондопоге и Костомукше такая ситуация? Разве хуже работают работники в Муезерке, Калевале или Олонце?! Не в этом дело. А потому что в этих городах были забуханы современные технологии за счет другой территории России и Карелии в том числе». В результате было принято решение вынести вопрос о том, как делить доходы между республикой и отдельными районами, на рассмотрение Законодательного собрания.

9 декабря российским правительством (а его в августе 1999, сменив Сергея Степашина, возглавил Владимир Путин, и это имя впервые широко зазвучало в России) было подписано постановление о повышении таможенных пошлин на некоторые вывозимые товары, в том числе лесопродукцию. По заявлению директора Акционерной Компании «Кареллеспром» Виктора Пладова, это будет иметь катастрофические последствия для предприятий лесопромышленного комплекса Карелии, а следовательно для всей экономики республики. Сразу подсчитали: если новые пошлины не будут отменены, многие лесхозы и перерабатывающие предприятия станут банкротами. Премьер России Владимир Путин подписал это постановление уже почти за 3 недели до праздников. Но оно не было опубликовано, по мнению руководителей лесного комплекса Карелии, из-за того, что в тот период страна как раз готовилась к выборам.

Возможно, весть о том, что в целом бюджет Карелии потеряет в 2000 году 21 миллион долларов, отрезвило бы электорат накануне голосования. Мало того: таможенные пошлины распространялись на многие товары. Но Виктор Пладов увидел в распределении ставок чью-то явную заинтересованность: «Если, допустим, на древесину получается рост довольно приличный, большой, то, допустим, на такие товары, как отходы цветных металлов, вводится 6,5%. А учитывая то, сколько сегодня теряют промышленные предприятия от того, что разбазаривается, ломается, воруется у нас оборудование, чтобы особенно там, где цветные металлы присутствуют, потом, чтобы лом цветных металлов сдать, прогнать за рубеж. То есть тут возникает сразу такая мысль, что как будто бы это постановление пролоббированное». Сумма убытков составит 51 рубль на каждый проданный кубометр продукции — считали эксперты. Карелия в те времена экспортировала в год около 2 миллионов кубометров. Как раз в том году за лесную отрасль наши министры взялись всерьез. Было бы обидно потерять хорошие наработки.

Напомним, что тогда бюджет республики на 60% состоял из налогов, поступающих из лесной отрасли. И после постановления он мог обнищать на 87 миллионов рублей. И если от подорожавшей древесины откажутся зарубежные покупатели, то в будущем не избежать снижения оборотных средств, уменьшения объемов производства, роста безработицы: «Уменьшится цена реализации на лесопродукцию, в итоге по этой же причине уменьшится прибыль предприятий еще на 300 миллионов рублей. Что приведет к появлению убыточных предприятий и превращение их в банкротов». На экстренном совещании Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Карелии было решено срочно направить обращение в правительство России, подписанное руководителями предприятий лесного комплекса, а также Сергеем Катанандовым, об отмене новых пошлин. Виктор Пладов заявил, что эта инициатива Владимира Путина в отношении лесного хозяйства приведет к более серьезным последствиям, чем политика Гайдара и Чубайса вместе взятых. Обиднее всего то, что республика только-только добилась стабилизации финансового состояния, и во многом благодаря лесникам. И если полюбившийся народу премьер не прислушается к воззванию, Карелию, по словам Пладова, в скором времени вновь будет ждать обнищание. В те годы в регионах власти на местах не боялись критиковать действия правительства страны. Кстати, в начале января 2000 года (и мы расскажем об этом в нашей рубрике) Владимир Путин приезжал в Петрозаводск, и некоторые вопросы были урегулированы.

Но были в тот период и обнадеживающие новости. Тому, что в наших квартирах тепло, большая часть города обязана Петрозаводской ТЭЦ. Зима для энергетиков — горячая пора. Настоящий экзамен. А крепкий мороз — самый настоящий экзаменатор. Петрозаводская тепло-электроцентраль к холодам была готова, в отличие, кстати, от прошлых лет, когда жители столицы отчаянно мерзли.

«В этом году мы хорошо подготовились к зиме, - уверенно говорил В.П.Просвиркин, главный инженер предприятия, - Сейчас работает три энергоблока. При необходимости будут растоплены еще два котла. То есть, как говорится: дай бог газу. У нас по теплу проблем быть не должно». Экологически чистое топливо — природный газ — заменил мазут на ТЭЦ пять лет назад. С тех пор горожане не получают из внешней среды окиси азота и серы. Кроме того, голубое топливо значительно экономит местный бюджет, поскольку стоит почти в пять раз дешевле мазута. «Газ — это не только экономика и экология. Это и повышение надежности оборудования. Оно реже выводится в ремонт. Во-вторых, продлевается его долговечность. В этом и есть польза газа», - пояснил Просвиркин.

Не так давно наши энергетики перешли на новый уровень автоматизации. И с тех пор сердцем ТЭЦ, а именно тремя энергетическими котлами, управляют с одного пульта. Впрочем, как не умна была бы машина, а без человека все равно не обойтись. Тем более, без тех кадров, что ни один десяток лет отдали этому предприятию. Геннадий Никитович Киселев работал на ТЭЦ с самого ее запуска, с 1976 года. Кем он думал стать в детстве, рассказать не захотел, но выбором профессии был доволен: «Так уж сложилось по жизни, что эта работа нравится мне. По этой специальности я закончил вуз. Работаю уже в энергетике около 30 лет». Кстати, кого не удовлетворяет температура воздуха в своих квартирах, не торопитесь обрушиваться с гневом на работников ТЭЦ.

Прислушайтесь к словам бывалого энергетика: «Все, кто подключены к нашей ТЭЦ, если у всех отрегулирована нормально система отопления, а это зависит от ЖКУ, у тех должно быть тепло!» И не забудьте заклеить щели в оконных рамах, тепло надо беречь. Беречь надо и самих энергетиков, не так уж их и много — всего-то человек пятьсот. «Если бы не было нас, нашей службы, не было бы ТЭЦ, то были бы чадящие кочегарки, которые дымили бы по всему городу!», - заметил главный инженер. Кстати, до нового года энергетики страны отмечают свой профессиональный праздник, с чем мы их тепло поздравляем!

Таким было 2 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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