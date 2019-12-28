В правительстве Карелии похвалили рабочих предприятия за достижения

Участие в торжественном митинге, который собрали по поводу выпуска 7 миллионов тонн окатышей на Горно-обогатительном комбинате, приняли ровно 20 лет назад члены правительства Карелии.

Перед началом митинга тогдашний председатель правительства РК Сергей Катанандов встретился с рабочими ГОКа, где ему задавали и острые вопросы. Одна из реплик, прозвучавших в адрес председателя правительства, была сформулирована таким образом: когда мы начнем жить хорошо, как на Западе? На что Сергей Леонидович ответил: «Когда мы себе ставим заоблачные задачи про образ жизни, то мы должны понимать. У нас в Костомукше не хватает хорошего достатка, вот сейчас мы только-только выходим на объем, и сегодня для этого все собрались, чтобы за несколько лет поднять благосостояние каждого из вас. Тогда будет легче».

По мнению Сергея Катанандова, чтобы все рабочие почувствовали наступление хорошей жизни, комбинат должен работать так же, как на тот момент, то есть выйти на ежегодный объем производства окатышей в 7 миллионов тонн: «Вы нормально работаете! Вы не нуждаетесь ни в чьей опеке. Комбинат сегодня стоит на ногах. Такой комбинат обеспечит жизнь нормальную в городе. И даже района. Но если мы удержим этот объем. Если мы будем вокруг этой цифры крутиться. Ну может, чуть меньше — чуть больше». В том году, при возросшем уровне производства на Горно-обогатительном комбинате возникла другая проблема — проблема сбыта. Этот вопрос, по словам Сергея Катанандова, надо было решать срочно. Так как без реализации продукции все наработки — ничто. Надеялись, что выходом из ситуации станет сотрудничество с Белоруссией. Новые БелАзы, в соответствии с заключенным соглашением, уже стали поступать в Костомукшу. На митинге коллектив ГОКа поздравили представители правительства. И как в старые добрые времена, когда комбинат работал стабильно, был зажжен Факел трудовой славы. В те годы это понятие в республике вновь возрождалось.

А также в те дни Сергей Катанандов принял участие в церемонии открытия новой автоматической линии сортировки древесины на Петрозаводском лесопильно-мебельном комбинате. Монтаж оборудования, о котором мы недавно рассказывали, был завершен. Причем, как отметил председатель правительства республики, работы по установке линии были проведены невероятно быстро: «Мы идем в ногу с самыми современными технологиями. Я уже сказал: лучше этой линии нет. Честно сказать, вот я говорю при коллективе, мы — честно — не верили. Я нисколько не скрываю. И хочу, чтобы вы это знали. И тем дороже подарок для нас всех. Спасибо огромное». Это был крупнейший на тот момент в республике инвестиционный проект. Новый собственник предприятия — фирма «АВ Инвест» с помощью правительства Карелии и администрации Петрозаводска возрождала производство, находившееся еще не так давно в упадке. В 1999 году комбинат работал, исправно платил налоги. Правда, до сих пор на ПЛМК использовались старые технологии. Установка современного оборудования австрийской автоматической линии сортировки круглого леса увеличила производительность в два раза, улучшила условия труда и позволила создать новые рабочие места.

Герои следующего репортажа в декабре 1999 года отметили золотую свадьбу. 50 лет супружеской жизни, однако, не ослабили их интерес друг к другу. Если вы не видели людей, которые после полувека совместной жизни способны петь от радости, посмотрите на это и послушайте! «Любовь проснулась в сердце сама не знаю, как» - строка из песни. И проснулась любовь 50 лет назад. Он — это Борис Павлович Спирков. Жил на Казарменской. А она — это Людмила Анатольевна. Жила на Льва Толстого. Счастливая супруга считала, что замуж за инородцев ходить не надо, лучше поддерживать «отечественного производителя»: «Самое главное, что они свои, петрозаводские ребята. Это не откуда-то там приехал — из Чечни или Узбекистана. А свои ребята! Это самое главное». Руку и сердце Борис Павлович предложил Людмиле Анатольевне в 1949 году. Он в своей семье 13-ый ребенок, у нее было еще 8 братьев и сестер. Трудностей они явно не боялись. Оправдывая звание честных советских тружеников, они создали ячейку общества и долго мыкались по коммуналкам, что, однако, не разбило семейную лодку о быт. «Всего было, быльем поросло. И радость встреч, и горечь разлуки. Мы все испытали»,- вспоминала Людмила Анатольевна. Следует заметить, что она начинала петь при всяком удобном случае. Эту страсть ее супруг не разделял. Разность интересов, однако, не повлияла на семейное счастье. Семейный очаг не пострадал даже во времена более-менее серьезных катаклизмов, потрясающих любое семейство. «Надо уметь прощать. Один обидел — второму надо прощать. Я обидела — ему надо прощать. Мало ли», - говорила супруга. «В синяках не ходила», - подтвердил муж. «Дело не в этом, словом можно обидеть», - заметила жена.

Семья, по мнению Людмилы Анатольевны, это государство. Со своей экономикой, хозяйством, дискриминацией, заявлением прав и демократическими свободами. Последними, кстати, Борис Павлович, время от времени пользовался. «Пришел муж домой, иногда, может, и настроение плохое. А если праздник, иногда кто-то скажет — не смей выпить. Да наоборот — стол собрать надо! И пусть он выпьет», - мудро заметила Людмила Анатольевна. Лучшее средство от мужниного бунта против семейной власти супруга видела в длинных поводках и компромиссах. Тем более, что неоспоримым главой в этом государстве она считала слабую половину человечества: «Все-таки в жизни женщина должна руководить в семье мужчиной. Мужиков, как маленьких ребят, ведь тоже надо наладить. Детей надо наладить. Так и мужчин». У золотых юбиляров Спирковых было двое детей, трое внуков и один правнук. И такие счастливые примеры уверяли всех остальных, что ячейка общества не всегда бывает предметом анекдотов и местом супружеских раздоров.

Таким было 28 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 1999 году?

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