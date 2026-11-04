Петрозаводским детсадом – развалинами заинтересовался Следком России

Регион доложит Бастрыкину, что делается для безопасности детей

Фото: Петрозаводск говорит

Глава Следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки в связи с публикацией об опасных условиях пребывания детей в детском саду Петрозаводска.

Конструкции и кровля здания прогнили и разрушаются, что создает угрозу травмирования воспитанников, в стенах образовались трещины, эвакуационные выходы не функционируют. Мер к проведению ремонтных работ не принимается, говорится в сообщении пресс-службе российского ведомства.

Следком Карелии организовал процессуальную проверку информации о нарушении прав несовершеннолетних. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК Карелии Максиму Козлову представить доклад о ходе и результатах проверки, а также принимаемых мерах к защите прав детей.

Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата российского ведомства.

Напомним, ранее портал «Петрозаводск говорит» сообщал о ненадлежащем содержании детского сада в карельской столице. Речь шла о детском садике № 2 «Солнышко» на улице Лесной, который больше похож на «заброшку», где можно снимать фильмы ужасов. Состояние учреждения вызвало беспокойство родителей малышей.