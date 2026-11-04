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4 ноября 2026
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Погода

В Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень непогоды ввели в республике до вечера 6 ноября
деревья на берегу озера
Фото: Петрозаводск говорит

Погода в Карелии объявлена потенциально опасной. О желтом уровне непогоды в регионе сообщили в российском гидрометцентре.

По данным федеральной метеослужбы, на Юшкозерском водохранилище в поселке Калевала сохраняется неблагоприятная отметка уровня воды – показатель составляет 298 сантиметров. Уточняется, что уровень выше 294 сантиметров является неблагоприятным.

желтый уровень непогоды
Фото: Скриншот сайта Гидрометцентра России

Предупреждение в республике будет действовать до позднего вечера пятницы – до 21:00 часа 6 ноября.  

Напомним, в Карелию пришло заметное похолодание. Специалисты карельского гидрометцентра уже не первый день прогнозируют на дорогах региона гололедицу. Госавтоинспекторы тоже бьют тревогу из-за скользких дорог. 

В большинстве районов Карелии идут дожди, переходящие в мокрый снег, местами – в снег. Ночные температуры в том числе минусовые, днем выше +4, +6 столбики термометров не поднимаются.

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