Вмерзшую в лед косулю спасли сотрудники МЧС России

Вмерзшее животное вызволили из ледяного плена

Фото: Стопкадр видео МЧС России

Сотрудники МЧС России спасли косулю от гибели. Как оказалось, животное намертво вмерзло в лед в Комсомольске-на-Амуре. О спасательной операции сообщили в ведомстве.

Прохожие заметили животное в воде – примерно в 5-6 метрах от берега. Горожане сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС увидели, что молодая косуля прочно застряла во льду и уже почти выбилась из сил, едва держась в полынье.

Один из спасателей в гидрокостюме добрался по неокрепшему льду до бедолаги и подцепил животное веревкой. Потом уже их двоих быстро подтянули к берегу.

Обессилевшую косулю доставили в местный зооцентр «Питон», где ей уже выделили место, чтобы она согрелась и восстановилась.