Жителей Карелии предупредили о заморозках и снеге

Последние теплые дни: Карелию накроет волна арктического воздуха и гололедица

фото «Петрозаводск говорит»

Погода в последние дни октября в Карелии еще будет радовать теплом. Будет облачно, но с прояснениями, а температурный режим будет на 4-6 градусов выше нормы. В пятницу в большинстве районов региона будет дождливо.

С субботы, 31 октября, погода начнет меняться, в регион начнет поступать холодный воздух, температура будет понижаться и приблизится к климатической норме.

Температура воздуха в ночные часы 31 октября-1 ноября составит -2, +3 градуса, днем +2, +6. В начале следующей рабочей недели похолодание продолжится, дожди начнут переходить в мокрый снег, местами - в снег, предупредили в карельском гидрометцентре.

Из-за переменчивой погоды, образования гололедицы ночью и утром водителям рекомендуют быть осторожными на дорогах и сменить летние шины.