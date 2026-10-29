Две женщины сгорели заживо в частном доме

В Магадане сильный пожар унес жизни двух человек

Фото "Петрозаводск говорит"

В Магадане две женщины погибли на пожаре в частном доме. Об этом информирует региональное управление МЧС.

По данным источника, тела женщин были найдены при тушении возгорания в одном из жилых домов. В момент пожара в здании находились еще двое мужчин, они спаслись. Причиной происшествия считается неисправность печки. Площадь огненного ЧП составила 48 квадратных метров, были повреждены стены, мебель, крыша, потолок.

Отмечается, что одна из погибших женщин ранее серьезно пострадала при пожаре в соседнем доме и долго лечилась. В том инциденте травмы получил и ее гражданский муж, сейчас он спасся.

Ранее сообщалось о том, что умерла 51-летняя петрозаводчанка, отдавшая мошенникам почти 9 миллионов рублей.