Заксобрание Карелии поддержит инициативу запрета продажи вейпов

Ольга Шмаеник рассказала о планах продолжить реализацию программы «Конкретных дел»

фото: Петрозаводск говорит

Ольга Шмаеник вновь избрана вице-спикером Заксобрания Карелии. В проекте «От первого лица» депутат рассказала, что программа «Конкретных дел», реализованная еще в прошлом созыве карельского парламента, может быть продолжена. Депутаты такую инициативу при формировании бюджета на 2027 год внесут.

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Напомним, что в рамках данной программы муниципальные районы получали из республиканского бюджета по 10 млн рублей на самые острые проблемы. В каждом районе и населенном пункте эти насущные вопросы свои. Кто-то на эти средства покупал транспорт, например, автолавку, в каких-то поселениях ремонтировали кровли, где-то фонд ушел на ремонт дорог. В работе над тем, куда потратить средства работали не только муниципальные власти, но и местные жители. Поэтому сельчане, конечно, хотели бы сохранить программу, потому что конкретных дел везде еще много.

Законодатели уделяют большое внимание кадровым вопросам, в том числе, программам земского доктора, учителя, фельдшера. Сейчас в этом списке появился земский работник культуры и тренер. Отметим, что специалисты на селе получают субсидию в размере 1 млн рублей. Ольга Шмаеник говорит о том, что данную сумму нужно уже индексировать, поскольку сейчас вес этого миллиона значительно меньше, чем даже пять лет назад. А значит, менее привлекательный для специалистов, которые могли бы приехать работать в сельскую местность.