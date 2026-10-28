Музыкант из Карелии записал музыку для фильма «Рождение империи»

Петрозаводчанин рассказал, что предшествовало участию в исторической картине о Петре Великом

Фото из личного архива Дениса Козлова

Петрозаводчанин Денис Козлов записал с коллегами из Санкт-Петербурга музыку для фильма «Рождение империи» (12+), который выйдет в прокат 29 октября.

Для нашего земляка, известного в Карелии преподавателя музыкальной школы им. Г. Синисало и артиста фолк-группы Skylark, стало открытием, что он внес лепту в создание столь значимой исторической картины режиссера Андрея Кравчука с участием Александра Горбатова, Юлии Пересильд, Милоша Биковича, Александра Гуськова.

По словам карельского музыканта, участие в проекте стало счастливым стечением обстоятельств.

Image

Фото из личного архива Дениса Козлова

Денис участвует в одном из проектов военно-исторического клуба «Реданъ». Итогом творческого сотрудничества должен стать сборник музыки и песен времен Северной войны.

Артист признался, что соприкосновение с истоками русской военной музыки является для него очень личным — возможностью отдать дань памяти деду, который был военным музыкантом во время Великой Отечественной войны, и которого Денису, к сожалению, не удалось увидеть.

«В течение нескольких месяцев я искал, а затем занимался реконструкцией этого музыкального материала, в числе которого были сигналы, относящиеся к воинскому уставу: тревога, подъем, походные марши и другие»,

— пояснил нам артист.

Чтобы звучащие мелодии и звуки были приближены к оригиналу, Денис вместе с коллегами искал инструменты. Часть удалось найти, например, реплику старинной флейты, другие были изготовлены, в их числе барабан.

Image

Фото из личного архива Дениса Козлова

Музыкальная программа была готова, исторические костюмы ждали своего часа. Артист с единомышленниками участвовал в различных культурных мероприятиях в Карелии и за пределами республики — в Выборге (Ленинградская область) и Бородино (Московская область).

Случай свел музыкантов из Карелии с коллегами из Санкт-Петербурга, которым поступило предложение от съемочной группы записать музыку к фильму «Рождение империи».

«Ребята — непрофессиональные музыканты, и они обратились ко мне. Мы записали больше двух десятков треков. Среди них были не только военные сигналы, подаваемые русскими, но и шведами. Были марши — походные, парадные»,

— уточнил наш земляк.

Только спустя время Денис узнал, для какой картины два дня работал в звукозаписывающей студии в городе на Неве.



«Я и не думал, что это кино такое знаковое, но я рад поучаствовать в фильме «голосом» своей флейты»,

— признался карельский музыкант.

Image

Фото из личного архива Дениса Козлова

Денис в ожидании выхода картины в прокат. В кино отправится всей семьей, но не в первый день показа фильма – в это время он будет на гастролях.

«Я жду, конечно, интересного, правдивого повествования о событиях, благодаря которым наша страна получила статус империи. Надеюсь также услышать свою игру, хотя бы в каких-то фрагментах Полтавской баталии или в иных сценах»,

— рассказал он.

Историческая драма «Рождение империи» посвящена эпохе Петра I и событиям Северной войны. В фильме повествуется, как вернувшись на родину после Великого посольства, Петр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к победе его ожидают серьезные испытания, разочарования, обман и предательства.

Повествование движется от поражения русской армии под Нарвой в 1700 году к победе под Полтавой девять лет спустя. В фильме большое внимание уделено личной жизни государя. Рядом с военными кампаниями разворачиваются истории Анны Монс и Марты Скавронской, будущей Екатерины I.