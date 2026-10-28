В очередь: экоактивисты в Петрозаводске собирают крышки и пакеты

Волонтерский экологический проект сотрудничает с единственным заводом в Карелии, который перерабатывает мягкий пластик

Фото: Петрозаводск говорит, Марина Бедорфас

Текст, фото Марина Бедорфас

Сообщество «Спасем тетрапак...», созданное в Петрозаводске несколько лет назад, переросло в более масштабный проект. Теперь волонтеры собирают не только упаковку от молочных продуктов и соков, но и мягкий пластик – это пакеты, которые больше не принимает никто, а также пластиковые крышки с маркировкой 2. Именно такое вторсырье можно отвезти на переработку на завод в Кондопоге. Для жителей Карелии – это просто уникальное предложение.

И многие им уже пользуются. В минувшую субботу экоактивисты выстроились в очереди с пакетами и крышками на разных пунктах сбора. А волонтеры, которые собирали вторсырье, подъезжали на основную точку сбора с набитыми багажниками. У ТЦ на Ленинградской для собранного вторсырья подогнали автомобиль не просто с большим багажником, а с прицепом.

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«Я живу за городом. Но слежу за расписанием экологических акций и специально приезжаю в Петрозаводск, чтобы сдать вторсырье, которое пойдет на переработку. Я считаю, что будущее нашей планеты зависит от таких людей, как мы. Я хочу сберечь порядок и чистоту в этом мире. Я хочу хороший пример детям своим передать, так как считаю, что это очень важно. Для будущего, даже уточню – для правильного будущего»,

– рассказала Дарья.





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Дарья постоянный участник экологических проектов в Карелии. Часть вторсырья она сама увозит в Петербург, картон и пластик также сдает в Петрозаводске.

Редакция «Петрозаводск говорит» и «Ники плюс» присоединилась к экологическому движению. Мы собираем крышечки, большую партию собранную за лето, мы уже сдали на переработку. Продолжаем собирать и принимать от читателей и подписчиков крышки с маркировкой 2.

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Как рассказали нашему порталу экоактивисты, их деятельность расширилась по списку сбора вторсырья, когда они узнали, что в Кондопоге работает завод, который перерабатывает крышки и мягкий пластик. Пакеты – это самый «проблемный» вид упаковки, поскольку ее всегда много, а никто не принимает. Теперь пакеты можно не выбрасывать, а сдавать.

Из переработанного пластика предприятие делает садовую и уличную мебель. Урны, а также террасную доску. Нам стало известно, что скамейки и доски на набережной тоже сделаны из этого пластика. Также предметы уличного интерьера есть, например, в Пряже, в Кондопоге и других населенных пунктах республики.

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«Началось все еще в студенческие годы, когда я училась в Лесотехническом техникуме. На практике мы побывали на городской свалке. Меня настолько впечатлил масштаб того, сколько отходов мы производим. И как только у нас в городе появились экопроекты, я сразу в них включилась. Хочу делать мир немного чище. Уже несколько лет я волонтер. Как-то случайно включилась. Ребятам нужна была помощь, а у меня вместительная машина. Потом я еще и студентов привлекла для погрузки. Мы сейчас расширили список сбора вторсырья, очень рады сотрудничеству с заводом, у нас оно сложилось. Переработка и сбор вторсырья сейчас, к сожалению, невыгодное экономически дело, поэтому большого выбора у жителей Карелии нет. Волонтерский проект – уникальная возможность сдать пакеты»,

– рассказала волонтер Наталья.



В этот же день в Петрозаводске работал и другой волонтерский проект «Сбормобиль». Несмотря на появление желтых контейнеров в городе и в районах Карелии, активисты сохранили и паблик в соцсетях, и команду единомышленников. И он, как мы понимаем, очень быстро снова пригодился.

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На точке сбора крышек и пакетов мы встретили руководителя проекта «Сбормобиль» Надежду Третьякову. Она вместе с другими волонтерами привезла пакеты, в которых в «Сбормобиль» люди принесли макулатуру и пэт-бутылки. Напомним, этот проект принимает сейчас две фракции и объезжает точки по графику два раза в месяц, если нет технических проблем. Как и раньше, собранные от сдачи вторсырья средства, переводят на счет Первого общественного приюта для бездомных животных в Петрозаводске.

Напомним, что в Петрозаводске у торговых центров расположены экостанции, куда тоже можно сдать вторсырье.

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У тех, кто не успел сдать на переработку макулатуру, появилась еще одна возможность не просто «спасти дерево», а еще и помочь подопечным БФ «Материнское сердце». В рамках благотворительной премии «Блогеры Карелии» юный участник Семен и его мама Юлия Прокопьева собирают макулатуру в пользу Фонда. Подробности можно узнать в паблике «Материнское сердце» и премии «Блогеры Карелии».