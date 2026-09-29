Самая известная нога. Руслан Гусейнов ждет приговора

Завершилось судебное следствие по одному из самых резонансных дел

Фото: Антонина Кябелева

Текст: Антонина Кябелева

28 сентября в Петрозаводском городском суде завершились прения сторон по громкому уголовному делу против бывшего охранника петрозаводского ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова. Стороны обменялись репликами, а подсудимый сказал последнее слово. Судья Ольга Ильичева удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора, оглашение которого намечено на 14 октября.

Самое время подвести первые итоги судебного процесса, приковавшего к себе внимание всей республики. И это не преувеличение.

Сама фабула этой судебной истории настолько банальна, что теоретически у нее не было никаких шансов попасть в топ главных карельских новостей. Если бы не одно «но». Ногу, по версии следствия, в ресторане «Каудаль» сломали не обычному разгоряченному алкогольными парами посетителю, а подвыпившему подполковнику полиции Алексею Борику. Это обстоятельство стало решающим.

Задержание Руслана Гусейного и других сотрудников ресторана было столь неоправданно жестким, что родители молодых людей обратились за помощью к журналистам. Позднее в суде свидетели подробно рассказывали, как из них «выбивали» нужные показания. Для многих жителей Карелии подобное отношение представителей закона к гражданам стало настоящим шоком.

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Недавно я разговаривала со своим бывшим коллегой, и речь случайно зашла о деле Гусейнова. Выяснилось, что мой собеседник – владелец загородного дома – со стороны наблюдал за действиями силовиков при задержании одного из охранников ресторана Александра Никитина. Дом арендовала компания, где работал Никитин, для проведения корпоратива. По словам моего собеседника, подобный трэш он видел только в американских боевиках.

Но вернемся к процессу. Прокурор Владимир Луценко посчитал вину Гусейнова доказанной. Борик с другим подполковником полиции Мартыновым отдыхали в ресторане «Каудаль» в ночь с 6 на 7 декабря 2024 года. Алексей Борик не скрывал, что выпивал до визита в «Каудаль» и продолжил употреблять алкогольные напитки в самом ресторане.

«Но находился в адекватном состоянии, все понимал»,

- отметил Луценко.

Конфликт произошел из-за того, что Мартынова попытались вывести из ресторана сотрудники заведения. Борик отправился «спасать» приятеля. Он продемонстрировал свое служебное удостоверение. По версии Борика, и с ним согласен прокурор, демонстрация «корочек» имела целью доказать, что подполковник «вменяемый человек» и стремится предотвратить конфликт. В результате подполковники полиции оказались на полу лицом вниз, и их удерживали в таком положении до приезда сотрудников Росгвардии.

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За основу обвинения были взяты показания Борика, который утверждал, что его, уже лежащего на полу, кто-то ударил не менее двух раз по ноге. В итоге у Борика был диагностирован перелом ноги. Рядом с Бориком находился Руслан Гусейнов, что и превратило его в обвиняемого. Свидетели, которые изначально подтвердили, что Гусейнов ударил потерпевшего, в суде от своих показаний отказались, сославшись на давление со стороны представителей правоохранительных органов. Мартынов произошедшего не видел. Существующая видеозапись тоже не внесла ясности. На ней видно, что Гусейнов заходит за колону, которая скрывает ноги потерпевшего, находится там около минуты и отходит от Борика. На этом все. Так как Гусейнов был единственным человеком, кто хотя бы около минуты находился возле Борика и теоретически мог нанести удар, ему и были предъявлены обвинения.

Дальше начинается самое интересное. Дело в том, что эксперты кардинально разошлись в трактовке механизма получения травмы. Было проведено пять экспертиз: три в рамках следствия в Петрозаводске, одна в Санкт-Петербурге и одна в Москве. Питерская и московская экспертизы были проведены по решению суда. Карельские эксперты пришли к выводу, что перелом был поперечный, возникающий от прямого сильного удара. Хотя врачи-травматологи, один из которых осматривал Борика после конфликта в ресторане, а другой его лечил, утверждали, что перелом был винтообразный, возникающий при неудачном падении. Питерские эксперты тоже пришли к выводу о винтообразном характере перелома, а столичные эксперты предположили, что перелом мог возникнуть при сильном давлении на ногу, но тоже исключили, что подобный перелом мог возникнуть от прямого удара по голени. Собственно говоря, именно механизм получения травмы стал ключевым моментом во время судебного следствия. Выходило, что, если верить врачам-травматологам и экспертам из Питера и Москвы, то Гусейнов не при чем, так как прямого удара по ноге подполковника просто не было.

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Тем не менее, Владимир Луценко посчитал доказанным то, что именно Гусейнов, действуя из хулиганских побуждений, ударил не менее одного раза по ноге Борика. Так как проведенные в рамках судебного следствия экспертизы оценили полученную подполковником травму как вред средней тяжести, а не тяжкий вред здоровью, как это было обозначено в обвинительном заключении, то прокурору пришлось переквалифицировать вменяемое Руслану Гусейнову преступление на менее тяжкое: со статьи 111 УК РФ на статью 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений).

Луценко просил суд признать Гусейнова виновным и определить наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Адвокаты Руслана Гусейнова, настаивающие на невиновности своего подзащитного, в своих выступлениях сконцентрировались на результатах проведенных экспертиз. Самым ярким и эмоциональным стало выступление адвоката Михаила Ямчитского, который не удержался от иронических пассажей:

«Левая нога потерпевшего Борика в настоящее время является, наверное, самой известной ногой если не в Российской Федерации, то в Республике Карелия совершенно точно».

Ямчитский отметил, что данное уголовное дело не должно было бы вызвать столь сильный общественный резонанс. Ведь ситуации, когда охрана вынуждена утихомиривать разгулявшихся гостей, возникают в увеселительных заведениях Петрозаводска с завидной регулярностью. По оценке адвоката, общественный резонанс был вызван статусом потерпевшего и «последовавшими за конфликтом событиями».

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Ямчитский не стал давать оценку действиям сотрудников правоохранительных органов после инцидента в ресторане в отношении задержанных. Но напомнил, что для допроса молодых людей, которые ни от кого не скрывались и ни в чем криминальном не были замечены, были задействованы спецподразделения со всеми присущими им атрибутами: масками, бронежилетами, автоматами. Следователь Иванов, который допрашивал Никитина в присутствии двух спецназовцев в боевом облачении, объяснил необходимость столь серьезной охраны тем, что его проинформировали о совершении группового дерзкого преступления против высокопоставленного сотрудника полиции.

Адвокат «прошелся» и по отдыхавшим в ресторане подполковникам:

«Борик и Мартынов утверждали, что, несмотря на выпитое значительное количество крепкого алкоголя, употреблять который они начали еще до прихода в «Каудаль», и продолжили в ресторане, они полностью контролировали свои действия, себя, вели себя адекватно… Это с точки зрения Борика и Мартынова. Но тут надо сказать, что алкоголь – вещь коварная, способная сыграть с человеком злую шутку. Выпивающий человек искренне уверен в том, что он раскован, остроумен, приятен в общении, а танцует вообще как победитель конкурса «Танцы со звездами». Только, к сожалению, окружающие не всегда разделяют эту уверенность».

Адвокат усомнился в том, что без серьезной причины сотрудники ресторана стали бы просить гостей, пополняющих кассу заведения, покинуть ресторан. Решение о выдворении Мартынова принималось без участия Гусейнова, который находился у стойки администратора. Ямчитский заметил, что многочисленные свидетели говорили о том, что Алексей Борик обильно употреблял нецензурную брань. Да и сам потерпевший, выступая в суде, заметил, что использовал мат «для связки слов». Адвокат напомнил о существовании Кодекса этики сотрудника полиции, предписывающего как во время службы, так и в нерабочее время вести себя «достойно и вежливо». Ямчитский заметил, что, судя по видеозаписи с телефона дежурного администратора, «Борик, стоя еще на двух здоровых ногах, то есть еще до получения каких-либо телесных повреждений крайне высокомерно обращается к женщине с использованием матерной брани». По мнению адвоката, если бы подполковник советской милиции в нетрезвом виде оказался вовлечен в конфликт в ресторане со швейцаром с демонстрацией служебного удостоверения и последующим швырянием этого удостоверения на пол, то после этого его бы уволили в два счета. Михаил Ямчитский уверен, что конфликт спровоцировали именно Мартынов и Борик.

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Адвокат Владимир Гордин рассказал о своей встрече с Гусейновым, которого допрашивали в течении шести часов. По словам адвоката, ему долгое время не разрешали встретиться с подзащитным. Когда Гусейнова все же привели, вспомнил Гордин, на его лице была кровь:

«У него было лицо сине-черного цвета. Практически лица у него не было, глаза были затекшие, он фактически еле ходил, еле передвигал руками».

Владимир Гордин напомнил и о еще одном скандальном моменте, связанном с получением Алексеем Бориком страховой выплаты в сумме более 300 тысяч рублей. По словам адвоката, в страховом деле указано, что на Борика напали неизвестные граждане, уголовного дела возбуждено не было, а пострадавший был трезв. На момент выплаты уголовное дело против Гусейнова уже рассматривалось в суде, а об уровне алкоголя в крови подполковника можно только догадываться, но сомневаться в этом не приходится. Гордин просил суд вынести постановление в адрес руководителя карельского Следкома для проведения проверки того, насколько законно Алексей Борик получил страховую выплату.

Руслан Гусейнов в своем последнем слове сказал, что никогда не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности:

«Более того учился в Юридическом полицейском колледже, а также хотел стоять по ту сторону, а не по эту».

Подсудимый сказал, что не осуждает своих бывших коллег, которые под давлением дали показания против него, так как прекрасно понимает, «как это было жестоко». Напомним, в суде свидетели отказались о тех показаний, которые дали во время следствия. Гусейнов своей вины не признает.

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Уже после завершения судебного заседания я поинтересовалась у Руслана, осталось ли у него желание в случае оправдательного приговора продолжить обучение в колледже и в будущем стать сотрудником правоохранительных органов? Он ответил, что после произошедшего хотел бы связать свое будущее с адвокатурой и уехать из Петрозаводска.

Как бы ни закончилась эта судебная история, я уверена, что она не пройдет даром. Ни для представителей правоохранительных органов Карелии, ни для жителей республики. Она еще раз доказала, что граждане не готовы жить по «двойным стандартам», когда все решают «корочки» и ведомственная солидарность. Независимо от вердикта суда, банальная история, которая началась с посещения двумя подвыпившими сотрудниками полиции ресторана, поставила перед всеми нами вопросы, которые еще предстоит решить. Ради безопасности каждого из нас.