Подполковники полиции оказались «Лицом вниз» без объяснения причин

Текст, фото: Антонина Кябелева

5 мая 2025 года в Петрозаводском городском суде стартовал судебный процесс по уголовному делу, возбужденному против сотрудника петрозаводского ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова. Молодой человек обвиняется по статье 111 ч. 2 п. д (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

Процесс ожидаемо привлек внимание журналистов. История конфликта в ресторане «Каудаль» с участием двух подвыпивших, судя по рассказам свидетелей, подполковников полиции Борика и Мартынова долгое время находилась в топе самых скандальных новостей «карельского замеса». После произошедшего инцидента пятеро сотрудников ресторана, выполняющих функции охраны заведения, подверглись столь жесткому прессингу со стороны правоохранительных органов, что об избиениях работавших в ту ночь молодых людей рассказали практически все ведущие СМИ Карелии. В результате уголовное дело было возбуждено в отношении Руслана Гусейнова, а его коллеги проходят в качестве свидетелей. В вину Гусейнову вменяется то, что именно его действия при попытки утихомирить Алексея Борика привели к тому, что подполковник полиции получил двойной перелом ноги, который был квалифицирован как тяжкий вред здоровью.

Руслан Гусейнов находится под домашним арестом. Он студент третьего курса Юридического полицейского колледжа. Свою вину подсудимый не признает. Его защищают сразу три адвоката - Михаил Ямчитский, Владимир Гордин и Андрей Кухарь. Потерпевший Алексей Борик в суд не пришел.

Прокурор Владимир Луценко представил суду версию гособвинения. Как установило следствие, ночью 7 декабря два подполковника полиции отдыхали в ресторане «Каудаль». «Необоснованно и без объяснения причин» охранники заведения вывели Мартынова из ресторана. Затем охранники уронили Мартынова лицом вниз и стали удерживать в этом положении. Борик заявил охранникам, что он является сотрудником полиции, не находящимся при исполнении служебных обязанностей, и попытался вступиться за коллегу. Трое охранников, утверждает Луценко, проделали с Бориком аналогичные действия, то есть «положили на пол лицом вниз», и один из сотрудников ресторана удерживал его, так сказать, в обездвиженном состоянии. По версии обвинения, конфликт с Мартыновым спровоцировали сами сотрудники ресторана. «Демонстрируя явное неуважение и пренебрежительное отношение к обществу и общепринятым в обществе нормам морали и нравственности, - продолжил прокурор, - Руслан Гусейнов приблизился к лежащему на полу Борику, нанес удар ногой в область голени левой ноги и надавил на ногу подполковника коленом. В результате Алексей Борик получил сложный перелом ноги.

Из обвинительного заключения абсолютно непонятно, что конкретно произошло в ресторане «Каудаль», почему и как охранники спровоцировали конфликт, раз уж об этом говорится в обвинительном заключении, были ли подполковники полиции пьяны или трезвы, «как стеклышко».

В суде в качестве свидетеля был допрошен сотрудник полиции Дмитрий Зайцев, который прибыл в «Каудаль» около 6 утра, чтобы взять показания у Гусейнова. Ресторан уже закрывался и никаких следов борьбы он не заметил. Зайцев не смог пояснить, что же конкретно случилось в ресторане. Единственное, со слов сотрудников ресторана, он понял, что какой-то посетитель не оплатил счет, к нему подошли охранники и попросили расплатиться. Рядом находился Мартынов, что было дальше, свидетель не знает. Судя по сохранившейся видеозаписи, сказал свидетель, потерпевший уходил из ресторана, опираясь на сотрудника Росгвардии.

«Вроде даже как на одной ноге прискакивал»,

- добавил свидетель.

Материалы уголовного дела поместились в пяти томах. Судя по собранным документам, сотрудница ресторана Кристина рассказала, что двое посетителей нецензурно выражались, утроили драку. Потом выяснилось, что один из мужчин является сотрудником полиции. Речь идет о Алексее Борике, которому была вызвана скорая медицинская помощь.

В материалах дела находится положительная служебная характеристика на Борика, который, если верить документу, соблюдает «нормы культуры». Кстати, на одной из записей, о которой рассказал гособвинитель, слышно как «предположительно Борик» матерится.

Откровенно говоря, по первому заседанию суда сложно составить даже приблизительную картину того, что произошло в ресторане «Каудаль». Нет, то, что два подполковника полиции оказались «лицом вниз», очевидно. Но из-за чего возник конфликт, насколько оправданны были действия сотрудников ресторана, как вели себя подполковники полиции, находясь на отдыхе, абсолютно непонятно. Об этом, надеюсь, расскажут очевидцы конфликта. У гособвинения на этот вопрос есть только один ответ: «Необоснованно и без объяснения причин». Как раз в эту версию лично мне не верится.

Скорее всего, этот судебный процесс и дальше будет в центре внимания карельской прессы. И, конечно, не из-за того, что одному из погулявших в ресторане подполковников полиции сломали ногу. Общественный резонанс вызвало то, что после рядового в сущности конфликта охранников ресторана, судя по рассказам их родственников, жестоко избили те, кто по долгу службы обязан нас с вами защищать.

Наверное, общественная оценка происходящего была бы совсем иной, если бы параллельно с уголовным делом против Гусейнова, появились уголовные дела в отношении сотрудников правопорядка, мягко говоря, превысивших свои полномочия. Но пока что-то о таких делах ничего не слышно.

Представьте себе, если бы в ту ночь в ресторане «Каудаль» загуляли два сантехника, одному из которых сломали бы ногу. Вы думаете, сотрудники полиции столь же рьяно взялись бы за расследование инцидента? Ломали бы у будущих свидетелей двери, выбивали бы показания всеми доступными и недопустимыми в нормальной стране методами? Я думаю, ответ очевиден. До тех пор, пока сотрудники правопорядка с небывалым энтузиазмом готовы защищать исключительно сами себя, все мы потенциально находимся в опасности. После инцидента в ресторане «Каудаль» я много разговаривала с коллегами о произошедшем. Чаще всего я слышала мнение, что на месте охранников может оказаться любой из нас, который не там, не тогда и не тому перейдет дорогу. Когда защиту приходится искать от тех, кто получает деньги, чтобы защищать нас, то это очень похоже на глухой тупик.