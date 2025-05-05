В Петрозаводске наказали недобросовестного работодателя

Два месяца руководитель организации не платил зарплату работникам, а тратил эти деньги в личных целях. Следователи наложили арест на имущество правонарушителя и организации на сумму, превышающую задолженность перед всеми сотрудниками, об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Республике Карелия.

С января по июль 2024 года директор не платил зарплату и другие денежные вознаграждения 21 сотрудникам. Задолженность по оплате труда составила более 5,7 млн рублей. Мужчину привлекли по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.

Во время расследования уголовного дела правонарушитель частично погасил задолженность. © «Петрозаводск говорит»