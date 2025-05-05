Стоматологи раскритиковали россиян за зубной уход

Чтобы следить за гигиеной рта достаточно обычной зубной щетки, монопучковой щетки и межзубных ершиков. Также врачи посоветовали уделять уходу за зубами от 15 до 30 минут в день, этим делится "Lenta.ru".

Для более эффективного ухода можно использовать ирригаторы и капы для фотодинамической терапии. Это позволит убрать бактериальный налет, который нельзя заметить невооруженным взглядом.

Чтобы зубы оставались как можно дольше здоровыми, важно следить за питанием. В рацион нужно ввести твердые овощи и фрукты, например яблоки, сельдерей или морковь. Не менее важно следить за водным балансом, так как сухость во рту провоцирует размножение бактерий. © «Петрозаводск говорит»