Перейти к основному содержанию
7 ноября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Автомобиль сбил курьера на перекрестке в Петрозаводске

Дорожный инцидент на улице Зайцева попал в объектив камеры наблюдения
ДТП с курьером
Фото, видео: CityLink

В пятницу, 6 ноября, в Петрозаводске на пересечении улиц Зайцева и Мелентьевой произошло ДТП с участием курьера. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

Все случилось в 11:30. На кадрах видно, как автомобиль, совершавший левый поворот, не пропустил курьера на электровелосипеде и сбил его. Курьер смог самостоятельно подняться на ноги. Движение на перекрестке оказалось затруднено.

Ранее сообщалось о том, что полиция Петрозаводска ищет лихача, который проехал по пешеходной аллее на Ключевой.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Полиция ищет лихача, проехавшего по пешеходной аллее в Петрозаводске

Метки