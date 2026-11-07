Автомобиль сбил курьера на перекрестке в Петрозаводске

В пятницу, 6 ноября, в Петрозаводске на пересечении улиц Зайцева и Мелентьевой произошло ДТП с участием курьера. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
Все случилось в 11:30. На кадрах видно, как автомобиль, совершавший левый поворот, не пропустил курьера на электровелосипеде и сбил его. Курьер смог самостоятельно подняться на ноги. Движение на перекрестке оказалось затруднено.
Ранее сообщалось о том, что полиция Петрозаводска ищет лихача, который проехал по пешеходной аллее на Ключевой.