Массовые остановки автомобилей ожидаются в Петрозаводске

В воскресенье в карельской столице пройдет рейд «Контроль трезвости»

Фото ГАИ

В воскресенье, 8 ноября, в Петрозаводске состоится рейд «Контроль трезвости». Об этом предупреждает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Стражи порядка организуют сплошные остановки автомобилей на определенных участках дорог. Они будут проверять на трезвость абсолютно всех водителей. Нарушителей ожидает наказание в соответствии с действующим законодательством.

Отмечается, что за первые девять месяцев года более 380 автомобилистов были отстранены от управления в Петрозаводске из-за того, что сели за руль пьяными. Из них 31 человек был пойман на таком нарушении повторно.

Ранее сообщалось о том, что полицейские проверки проходят и в других районах Карелии.