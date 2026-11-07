Аферисты придумали схему обмана владельцев частных домов

Мошенники выманивают деньги у россиян, предлагая несуществующие услуги

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Мошенники придумали новую схему обмана владельцев частных домов в России. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, аферисты обзванивают россиян и предлагают им по сниженной цене проверить состояние крыш и водостоков частных домов перед снегопадами. При этом они требуют предоплату якобы за аренду оборудования и закупку материалов. После перевода аванса мошенники блокируют собеседников и исчезают.

Владельцам частных домов рекомендуют заключать договоры на обслуживание кровельных конструкций только с проверенными организациями и не переводить предоплату неизвестным частным исполнителям.

Ранее россиян предупредили о распространении нового штамма коронавируса и назвали его отличительную черту.